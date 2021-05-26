«Чудовищная цифра». Абрамченко сообщила о 8 млрд тонн накапливаемых отходов в России

Количество накапливаемых отходов в России достигло восьми миллиардов тонн в год, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко, курирующая вопросы экологии в правительстве.

«Второе направление, это экономика замкнутого цикла. У нас чудовищная цифра накапливаемых отходов в течение года в нашей стране, это восемь миллиардов тонн. И эти восемь миллиардов тонн необходимо где-то размещать, с ними нужно что-то делать. Потому что так или иначе все эти отходы влияют на качество жизни, качество окружающей среды», — сказала в интервью «России 24» Абрамченко. и отвечающая за экологический блок в стратегии развития России до 2030 года

Отвечая на вопрос об экологическом блоке в стратегии развития России до 2030 года, она ответила, что предусмотрено выделение из таких отходов полезных фракций, а именно вторичных материальных ресурсов (ВМР). Абрамченко озвучила цель к 2030 году — 85% упаковки в России должны быть перерабатываемыми. А неперерабатываемую и трудно извлекаемую упаковку нужно запретить, вице-премьер призвала не бояться этого.

Первой же инициативой, вошедшей в стратегию, она назвала генеральную уборку на суше и море. Речь идет о заброшенных комбинатах и промышленных предприятиях, загрязняющих окружающую среду. Как их будут ликвидировать, пропишут в законе, его проект сейчас разрабатывается.