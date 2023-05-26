Экология 26 мая 2023, 13:57 Абрамченко: Россия и Казахстан совместно займутся оздоровлением рек Иртыш и Урал

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Над оздоровлением рек Иртыш и Урал Россия будет работать совместно с Казахстаном, над рекой Самур — с Азербайджаном. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко на пленарной сессии Невского международного экологического конгресса.

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«Решить проблему загрязнения водных объектов невозможно в одиночку. Только сплоченность стран в решении экологических вызовов может дать результат. Вместе с Казахстаном работаем над сохранением и восстановлением экосистем бассейнов трансграничных рек Иртыш и Урал, а с Азербайджаном — реки Самур. Продолжим работу по обеспечению справедливых принципов вододеления трансграничных рек, развитию информационного взаимодействия по экстренному загрязнению и паводкам. <…> Всецело поддерживаем Республику Таджикистан в её инициативах по водной проблематике и намерении провести в Душанбе в 2028 году вторую Водную конференцию в рамках Десятилетия действий по воде», — сообщила Абрамченко.

В марте на международной «водной конференции» в Нью-Йорке Россия внесла в повестку добровольное обязательство волонтерских акций. Среди россиян 8 млн человек участвовали в очистке берегов от мусора.

Абрамченко напомнила, что именно Россия в 2015 году, в период председательства в БРИКС, предложила странам сотрудничать в области охраны окружающей среды. Россия продолжает продвижение российской инициативы «Платформа экологически чистых технологий БРИКС» и программы «Чистые реки БРИКС».

Кроме того, по поручению Президента РФ с 2025 будет дан старт федеральному проекту по экологическому оздоровлению водных объектов. В проект войдет весь бассейн Волги, а также реки Дон, Амур, Урал, Иртыш, Обь, Терек, а также малые реки.