Абрамченко: РОП создаст баланс между выпуском и утилизацией упаковки

В соответствии с поручением Президента Правительство подготовило редакцию законопроекта о расширенной ответственности производителей и импортёров товаров и упаковки (РОП). Концепция РОП предполагает достижение полного баланса между выпускаемой в оборот упаковкой и её утилизацией.

Как сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко, задача государства — ликвидировать серые зоны и правовые пробелы, которые позволяют уходить от ответственности за утилизацию товаров, сформировать меры по вовлечению вторсырья в оборот. «Ежегодно в стране образуется более 60 млн тонн твердых коммунальных отходов, большинство из которых — отправляются на свалки. Это серьезная экологическая нагрузка. В соответствии с поручениями Президента пора внедрить принцип „загрязнитель — платит“. Нужно снять финансовую нагрузку с граждан и внедрить справедливую ответственность бизнеса. Не стоит пугать потребителей повышением цен или пустыми полками, для этого нет предпосылок. Во многих странах мира реализована РОП и уже улучшена ситуация с образованием и утилизацией мусора, и не за счёт граждан. Законопроект направлен на обеспечение и контроль выполнения тех обязательств, которые якобы и так исполняются бизнесом» — сказала Виктория Абрамченко.

Законопроект по поручению вице-премьера будет обсужден со всеми заинтересованными ведомствами на площадке Правительства в январе 2022 года.

Цель института расширенной ответственности производителей — формирование эффективной государственной модели регулирования, направленной на максимальное возвращение вторичных материальных ресурсов в хозяйственный оборот и минимизацию объемов захоронения отходов потребления.

Согласно действующему регулированию ответственность производителя, импортера товаров ограничивается установленным нормативом утилизации. С учетом этого норматива уплачивается и экологический сбор.

Вместе с тем в основе механизма института расширенной ответственности производителей должен лежать принцип полной ответственности производителей и импортеров товаров за утилизацию выпускаемой на рынок продукции. Поэтому существующий подход противоречит принципу «загрязнитель платит», при котором всех расходы на сбор, обработку и утилизацию отходов должны быть покрыты системой расширенной ответственности производителей.

«Сортировка 100 процентов и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в два раза — это одна из целей, которые 474 указом определил Президент. Для достижения этих целей и создания условий для экологического благополучия населения органы власти создают понятные правила игры. И поэтому введение новых правил и реформа РОП неизбежны. Хочу также обратить внимание на то, что институт РОП был внедрен в России еще в 2015 году — но он действовал на доверительной основе, без электронных реестров, которые мы сейчас начали создавать. То есть у бизнеса было достаточно времени, чтобы подготовиться.

Что же касается потребителей, то на их жизни реализация реформы РОП не скажется, риск возникновения пустых полок в магазинах — отсутствует. Когда на дорогах появились камеры контроля дорожного движения — не исчезли же с улиц автомобили», — заявил руководитель Российского экологического оператор Денис Буцаев.

При этом, при отсутствии необходимых мощностей введение полной ответственности по всем видам товаров признано преждевременным.

Законопроектом, за исключением упаковки, предлагается постепенное увеличение норматива утилизации для всех видов товаров с учетом переходного периода не менее 10% ежегодно с 2023 года.

Кроме того, нормативы утилизации не могут являться одновременно «понижающим коэффициентом» при уплате экологического сбора, так как пропадает экономическая заинтересованность производителей и импортеров в обеспечении создания мощностей по обработке и утилизации отходов.

Поэтому предусмотрено, что в случае недостижения норматива утилизации сумма экологического сбора, подлежащая уплате, должна рассчитываться исходя из разницы между нормативом утилизации и достигнутым объемом утилизации отходов, увеличенной в два раза, но не более 100%. Указанная норма подлежит применению с 1 января 2025 года.

При этом, чем менее «экологичным», трудноперерабатываемым является соответствующий товар или упаковка, тем выше ставка экологического сбора.

Методика расчета ставок будет устанавливаться Правительством.

В отношении упаковки законопроектом предусмотрена обязанность обеспечить утилизацию отходов в отношении всей массы упаковки и в отношении нее исключено использование термина «норматив утилизации».