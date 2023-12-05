Экология 05 декабря 2023, 12:36 Абрамченко рассказала об экологическом будущем России после завершения нацпроекта «Экология» РЭО

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Заместитель Председателя Правительства Виктория Абрамченко в режиме видеоконференцсвязи приняла участие в форуме «Сознание», который проходит в Нижегородской области. Зампред Правительства, отвечая на вопрос модератора об экологическому будущем после завершения действия национального проекта «Экология», отметила, что Россия продолжит природоохранные реформы и реализацию масштабных экологических мероприятий.

«Вопросы экологии и климата влияют на качество жизни всех людей на планете, всех государств, и они не должны быть политизированы. Не смотря на все внешние вызовы, Россия и впредь останется экологически и климатически ответственным государством и продолжит свое развитие с полным соблюдением самых строгих экологических стандартов», — отметила вице-премьер.

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Виктория Абрамченко отметила, что в 2024 году заканчивается нацпроект Экология, но очевидно, не заканчиваются экологические мероприятия. Президент России Владимир Путин уже поддержал продолжение мероприятий нацпроекта до 2030 года. Они касаются обращения с отходами, защиты лесов от пожаров, ликвидации свалок и других объектов накопленного вреда и многих других направлений.

По словам Абрамченко, экологическая политика после 2024 года будет полностью отвечать на современные экологические вызовы.

Один из них связан с сохранением водных богатств нашей страны. Благодаря мероприятиям национального проекта «Экология» уже удалось улучшить качество жизни граждан, проживающих вблизи водных артерий. По экспертным оценкам — это более 12,5 миллионов человек.

С 2025 года будет запущен единый «водный» проект по оздоровлению водных объектов по всей стране, распространены мероприятия на реки Дон, Кама, Иртыш, Урал, Терек, Волхов и Нева, озеро Ильмень.

Еще одно глобальное направление касается циклической экономики.

«В рамках правительственной инициативы „Экономика замкнутого цикла“ строит экотехнопарки в каждом федеральном округе. Один из них будет построен в Нижегородской области. На данных площадках будут работать компании, создающие новые товары из вторичных материальных ресурсов. К 2030 году доля вторичных ресурсов, используемых в сельском хозяйстве, должна достигнуть 50%, в строительстве 40%, а в промышленности превысить 30%», — сказала Виктория Абрамченко.

Она обратила внимание, что государство отдельно решает проблему отходов недропользования, которых накапливается более 8 млрд тонн ежегодно. «Именно поэтому Правительство расширило направления использования вскрышных и вмещающих пород в целях извлечения полезных ископаемых и рекультивации, для обустройства месторождений», — отметила Абрамченко.

Третье направление касается ответственного природопользования. За последние несколько лет Правительство совместно с Парламентом кардинально пересмотрели нормы экологического законодательства и приняли свыше 300 природоохранных нормативных актов. В числе примеров — «усольский закон», который ввел принципы ответственности собственников за накопленный вред от деятельности их предприятий, «окрашивание» экологических платежей для реализации экологических мероприятий, принят закон о расширенной ответственности производителей.

В будущем, по словам Виктории Абрамченко, изменения экологического регулирования продолжатся для реализации принципов рационального природопользования и ответственности бизнеса в вопросах сохранения окружающей среды.

В завершение Виктория Абрамченко отметила, что целевые экологические задачи установлены Президентом России.

«Предстоит снизить выбросы опасных загрязняющих веществ в два раза. Ликвидировать наиболее опасные объекты накопленного вреда и обеспечить экологическое оздоровление водных объектов. А также создать устойчивую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, которая обеспечит сортировку 100% отходов и снизит захоронение в два раза. Уверена, благодаря совместной работе с регионами, бизнес-сообществом, эковолонтерами, мы достигнем успеха», — заключила вице-премьер.