Абрамченко рассказала о планах по расширению заповедника «Утриш»

Правительство России запланировало расширить заповедник «Утриш» в Анапе почти на 15%. К его территориям хотят отнести земли лесного фонда и прилегающую акваторию Черного моря. «Утриш» станет больше на 1330 гектаров. Об этом рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко.

По словам заместителя председателя правительства, расширение заповедника поможет сохранить экосистему, поспособствует развитию экологического туризма, росту туристической привлекательности региона и России в целом.

Сейчас малый размер территории «Утриша» не позволяет эффективно сохранять природные комплексы сухих субтропиков и подводную экосистему Черноморского побережья Кавказа. Еще одна проблема, отметила Абрамченко, — это близость крупных городов, куда в сезон приезжают толпы туристов.

«Таким образом, мы сохраним уникальные природные комплексы и биологическое разнообразие, в том числе прибрежных экосистем северо-восточного шельфа Черного моря, обеспечим развитие экологического туризма на Кубани», — заявила вице-премьер.

В особой защите государства нуждаются живущие на территории заповедника и пока в его окрестностях 16 видов птиц, семь видов млекопитающих и 10 видов пресмыкающихся, включенных в Красную книгу России.

Абрамченко напомнила, что в соответствии с президентским указом «О национальных целях и стратегических задачах России до 2024 года» сохранение биологического разнообразия и увеличение площади заповедных зон — это основополагающая цель в сфере экологии.