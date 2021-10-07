Абрамченко рассказала о новой инициативе правительства

Отходы производства начнут вовлекать во вторичный оборот в рамках новой инициативы правительства РФ «Экономика замкнутого цикла». Каждый год в России образуется более восьми миллиардов тонн таких отходов. Использование вторсырья будут стимулировать в таких отраслях, как ЖКХ, строительство и сельское хозяйство. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

«Мы решим фундаментальную задачу в сфере обращения со всеми отходами. Не только бытовыми, но и отходами от деятельности промышленных предприятий, строительства и других секторов экономики. Чтобы не накапливать более 8 млрд тонн таких отходов, мы создадим комплексную систему вовлечения в оборот вторичного сырья из отходов в строительстве, сельском хозяйстве, промышленности. Предусмотрен комплекс мер, начиная от регулирования использования вторичных ресурсов до введения экономических стимулов, направленных на сокращение производства продукции с наименьшим коэффициентом переработки», — сказала зампред правительства РФ.

В рамках инициативы будет создана система, при которой отходы станут полезными вторичными материальными ресурсами. По словам Абрамченко, к 2024 году будет перерабатываться более 50% упаковки, а к 2030 году — 85%. Показатель по использованию вторсырья в отраслях экономики, в том числе строительстве, сельском хозяйстве, промышленности превысит к 2030 году 40%. Объем захоронения отходов снизится в два раза.

Для достижения этих показателей будут строить современные объекты инфраструктуры, преимущественно на основе отечественного оборудования с использованием прорывных технологий и стандартизированных решений. Также проработают ограничение обращения менее экологичных товаров и упаковки, здесь имеется в виду пригодность к утилизации и возврата в хозяйственный оборот в качестве вторсырья.