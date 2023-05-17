Экология 17 мая 2023, 14:56 Абрамченко рассказала о методике расчета экосбора

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Законопроект о расширенной ответственности производителя (РОП), который может вступить в силу уже с 2024 года, предполагает стимулирование использования перерабатываемых и экологичных материалов за счет дифференциации ставок экологического сбора. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

«Зачастую производители, руководствуясь лишь маркетинговыми целями, излишне усложняют упаковку. Именно поэтому важно предусмотреть экономический стимул перехода от „неэкологичной“ упаковки к ее перерабатываемой альтернативе. Ставки экосбора будут определяться путем умножения базовой ставки на коэффициенты, учитывающие сложность извлечения отходов и наличие технологий утилизации с учетом возможных циклов переработки отходов. То есть чем экологичнее товар, тем меньше ставка», — сказала Абрамченко.

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Утверждение методики расчета ставок экосбора позволит установить прозрачную систему их формирования как для государства, так и для бизнеса, и будет стимулировать производителей переходить на более «экологичные» альтернативы.

Реформирование механизма РОП направлено на развитие самостоятельной утилизации, оптимизации упаковочных решений и снижению полигонного захоронения отходов. В совокупности с другими предпринимаемыми Правительством мерами новый механизм РОП будет способствовать переходу к экономике замкнутого цикла к 2030 году, отметила зампред Правительства РФ.

С привлечением отраслевых экспертов Правительство провело масштабную работу по анализу существующей системы, выявлению недостатков и подготовке реформы РОП. Была утверждена Концепция совершенствования института РОП и разработан соответствующий законопроект. 25 апреля 2023 года Правительство РФ внесло проект закона в Государственную Думу. Вступление в силу законопроекта ожидается с 1 января 2024 года.