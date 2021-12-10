Абрамченко рассказала о ходе мусорной реформы

Реформа обращения с отходами может завершиться в 40 регионах РФ уже к 2024 году, сообщила в интервью Тине Канделаки на канале RTVI вице-премьер Виктория Абрамченко.

«В 2024 году, я надеюсь, мы скажем это о многих регионах. У меня есть ощущение, что около 40 субъектов Российской Федерации в 2024 году смогут это сказать, что основные вехи, которые нужно было пройти по реформе обращения с твердыми коммунальными отходами (сейчас промышленных не касаемся, это отдельная тяжелая тема большая), порядка 40 регионов этот путь пройдет в 2024 году», — сказала Абрамченко.

По ее словам, «на сегодняшний день такие чемпионы — это около 13 субъектов Российской Федерации». При этом в Москве и Санкт-Петербурге еще не перешли на новую систему обращения с ТКО, сделают это со следующего года, в 2022 году. В то же время 82 субъекта уже работают в новой системе. Абрамченко также развеяла опасения по поводу мусорного коллапса.

«Мы этого не боимся, у нас для этого есть все и на федеральном уровне, на уровне региональном создано 176 юридических лиц, это региональные операторы. В пандемию было тяжело, когда люди переместились за город, на дачи и точки накопления отходов, соответственно, за людьми переместились туда же на дачи», — сказала вице-премьер и добавила, что собираемости по платежам за вывоз мусора в то время практически не было. Чтобы не допустить коллапсов в регионах, федеральный центр доводил до них девять миллиардов рублей.

Как отметила Абрамченко, за два года с момента начала реформы в российских крупных городах и городах-миллионниках ситуация очень изменилась. Люди показали, что готовы к раздельному сбору, отказу от одноразовой посуды и цветного пластика, переходу на экологичные виды упаковки. «И это делают люди, это выбор, который делают люди ногами, осознанно», — сказала вице-премьер.