Экология 17 марта 2023, 12:02 Абрамченко рассказала, что ждет Усолье-Сибирское после ликвидации опасных отходов

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На месте заброшенного промышленного предприятия демонтируют все объекты капитального строительства, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко в интервью России-24. Опасные отходы уже ликвидированы.

«„Неотложку“, как я сказала, мы закончили, стоила она федеральному бюджету 2,4 миллиарда рублей. Дополнительно мы выделили еще 10 миллиардов рублей. Это снос, демонтаж наземных и подземных частей зданий, 241 всего. Вы видите, вот это уже такой инертный материал, строительный мусор. Которым дальше мы будем рекультивировать еще один опасный объект — это шламохранилище, шламонакопитель. Что дальше в наших планах? В наших планах продолжить демонтаж всех объектов капитального строительства, которые больше непригодны для эксплуатации», — сказала Абрамченко.

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Она также сообщила, что в приоритете на 2023 год будет работа над цехом 94. Рядом с ним будет построен экотехнопарк. Планируется, что он даст около 450 рабочих мест.

«Следующие этапы будут связаны с завершением рекультивации в рамках проекта до состояния полностью очищенной площадки с землями, пригодными для дальнейшего вовлечения. Здесь, может быть, еще какое-то производство будет размещено. Сегодня губернатор сказал, что, используя инструменты федеральных механизмов господдержки, региональных механизмов господдержки, он будет заниматься привлечением в город инвесторов», — сказала зампред правительства.

Кроме того, город начнут благоустраивать. Он стал участником ряда федеральных конкурсов, в которых победил в номинации на благоустройство. Первый этап будет реализован 2023 году, появятся новые скверы, городские пространства. «Это очень важно. Люди увидят, что город начинает меняться в лучшую сторону», — отметила Абрамченко.