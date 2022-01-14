Абрамченко рассказала, что нужно для построения экономики замкнутого цикла

Отходы недропользования и электроники необходимо в первую очередь вовлекать во вторичный оборот при построении экономики замкнутого цикла. Как сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко на Гайдаровском форуме, вторичные ресурсы из таких отходов можно применять при рекультивации земель, в строительстве.

«В качестве примеров, с моей точки зрения, успешных кейсов вовлечения потенциальных отходов в экономику замкнутого цикла — это отходы недропользования <…> С моей точки зрения, все эти отходы можно использовать как в рекультивации земель, как в самом недропользовании, так и в строительной отрасли. Совершенно спокойно можно из этих отходов делать строительные материалы, использовать их, например, в дорожном строительстве», — сказала она.

По ее словам, также необходимо вовлекать в циклическую экономику отходы, связанный с электроникой. Эксперты считают, что это один из самых быстрорастущих видов отходов.

Кроме того, она поручила Российскому экологическому оператору разработать дорожные карты по вторичному использованию отходов в трех отраслях — сельском хозяйстве, стройкомплексе и промышленности. Их подготовку должны завершить в первом квартале 2022 года.