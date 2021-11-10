Абрамченко проверила ход ликвидации накопленного вреда в Усолье-Сибирском

Вице-премьер Виктория Абрамченко проверила ход работ по ликвидации накопленного вреда в Усолье-Сибирском. Уже ликвидировано 10 опасных скважин, началась подготовка к демеркуризации и проведены комплексные изыскания объектов накопленного вреда. Ликвидация проходит с опережением графика.

«Первоочередные мероприятия, связанные с повышенной опасностью, были завершены в конце прошлого года. Но системная работа по очистке территории бывшего „Усольехимпрома“ продолжается. В этом году удалось ликвидировать скважины и подготовить площадку для ее дальнейшей рекультивации», — сообщила Абрамченко.

Вице-премьер дала поручения «Росатому» и Ростехнадзору провести паспортизацию отходов, которые были образованы на площадке. Росприроднадзор должен будет за три недели провести экологическую экспертизу проектной документации.

Кроме того, будет разработана программа социально-экономического развития Усолье-Сибирского, и будет проработан вопрос по отдельным мероприятиям в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». По данному блоку Абрамченко дала поручения правительству Иркутской области, администрации Усолье-Сибирского, Минэкономразвития и Минстрою.

«Теперь с учетом будущей рекультивированной территории заброшенного завода предстоит проработать модели социально-экономического развития города, безусловно, при непосредственном участии граждан. Считаю, что проект может войти в список приоритетных проектов Иркутской области», — отметила Абрамченко.

Зампред дала соответствующее поручение региональному правительству. Необходимо будет проработать вопрос о включении в перечень социально-экономических проектов области мероприятия, направленные на рост выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности, а также на рост доходов населения и объема инвестиций.