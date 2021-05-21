Абрамченко провела заседание для разработки программы экологического развития и климатических изменений

Зампред правительства Виктория Абрамченко провела заседание совета по реализации федеральной научно-технической программы в области экологического развития и климатических изменений. Там обсудили проект программы, который необходимо утвердить до августа 2021 года.

Заседание президиума провели зампред правительства Виктория Абрамченко и специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Кроме того, в нем приняли участие министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, помощник Президента России Андрей Фурсенко, советник Президента России Руслан Эдельгериев. Также там присутствовали представители Минобрнауки, Минфина, Минпромторга России и других ведомств.

Абрамченко отметила, что программа направлена на создание принципиально новых, фундаментальных исследований и технологий в области экологии и климата, лабораторий и центров, а также подготовку профессиональных кадров в этой сфере. Ее утвердят в августе этого года до 2030 года, в соответствии с указом Путина.

«Программа будет включать три глобальных направления: экологическую безопасность и улучшение состояния окружающей среды, изучение климата и механизмов адаптации к климатическим изменениям, исследования и принятие мер по уменьшению негативного воздействия парниковых газов на окружающую среду. Пока мы предусматриваем порядка 30 мероприятий, мы нацелены на создание конкретных технологий, моделей и стандартов: от мониторинга и учета выбросов парниковых газов до защиты от нефтеразливов», — сказала Виктория Абрамченко.

Во время заседания рассмотрели проект программы, который подготовили профильные ведомства. В результате им и научному сообществу поручили разработать подпрограммы, которые будут направлены на решение ряда проблем в этой сфере. В их числе — обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды, изучение климата, обеспечение устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития страны с низким уровнем выбросов парниковых газов, а также разработка и принятие мер по уменьшению негативного воздействия таких газов на окружающую среду.

Предложения по подпрограммам нужно представить в течение двух недель. При этом Минобрнауки и Минприроды совместно с Минфином России должны проработать вопрос с источниками финансирования, в том числе из бюджета, которые нужны для реализации программы.

Проект Минприроды предлагает сделать программное обеспечение для оценки и прогноза экологического состояния нескольких территорий — Крымского полуострова, а также Черного и Азовского морей. Кроме того, он предполагает создание 14-и интерактивных Атласов экологического состояния городских агломераций: они позволят вести современный комплексный мониторинг состояния окружающей среды и отслеживать уровень загрязнения.

«Мы должны структурировать климатические данные и методики, и что самое главное — верифицировать их на международном уровне», — подчеркнула Абрамченко.

Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, добавил, что сейчас невозможно оценить экологические последствия социально-экономического промышленного развития. Он подчеркнул, что нет универсальной национальной базы решений, которые позволят устранить накопленный вред, который уже нанесли природе. Кроме того, нет данных о том, какое влияние эти накопленные объекты оказывают на здоровье людей.

«Благодаря программе появятся методологии и инструменты для оценки, как экологических последствий, так и негативного воздействия на человека, научный центр, система моделирования, национальная технологическая база», — заключил он.