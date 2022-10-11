Абрамченко призвала учредить Российскую экологическую неделю | 360°

Экология 11 октября 2022, 11:29 Поделиться Telegram

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Viber Абрамченко призвала учредить Российскую экологическую неделю

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Вице-премьер Виктория Абрамченко предложила учредить Российскую экологическую неделю (РЭН) и проводить мероприятие ежегодно. Об этом она сообщила на пленарном заседании Российского экологического форума «Экономика замкнутого цикла: от планов к первым результатам», который проходит в рамках РЭН. Трансляция доступна по ссылке.

«На мой взгляд, российская экология, все природоохранные организации, экологи, волонтеры заслужили свою экологическую неделю. И я предлагаю проводить такое мероприятие на ежегодной основе. Наша повестка будет включать не только вопросы экономики замкнутого цикла. Абсолютно правильный вопрос — можем ли мы себе позволить сейчас заниматься вопросами экологии. Ответ очевиден — да. Напомню знаменитую цитату, мы с вами в наследство землю не получили, мы должны землю отдать нашим детям. И чем больше ресурсов сохранится на планете, тем лучше. Об этом нужно думать сегодня», — сказала зампредседателя правительства РФ.

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Она также подвела промежуточные итоги реформы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и озвучила планы по развитию отрасли на ближайшие годы.

За последние три года было создано более 30 тысяч рабочих мест, начали появляться новые, уникальные российские технологии работы с отходами. В прошлом году правительство выделило 1,5 млрд рублей на организацию раздельного сбора отходов в регионах — закупку контейнеров, в текущем — 1 млрд рублей, в 2023 году будет выделено 500 млн рублей.

10 млрд рублей выделено на строительство мощностей по обращению с отходами — 8 экотехнопарков будет создано в России, чтобы сортировать и утилизировать отходы. Площадки для экотехнопарков выбрали в каждом федеральном округе. К 2024 году работа будет завершена, отметила Абрамченко.

Российский экологический форум проходит 10–11 октября 2022 года в Московской области. Организатором мероприятия выступил Российский экологический оператор. Мероприятие проходит в рамках Российской экологической недели10–16 октября. Серию мероприятий экологической направленности предложил учредить РЭО. В рамках недели по всей стране также пройдут субботники, акции по сбору вторсырья (макулатуры, электроники), экскурсии на мусороперерабатывающие заводы.

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