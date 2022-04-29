Абрамченко: Правительство выделит 8 млрд рублей на создание заводов по переработке ТКО в Крыму

Более восьми миллиардов рублей выделит Правительство РФ на развитие инфраструктуры обращения с твёрдыми коммунальными отходами в Республике Крым. Об этом в своём Telegram-канале сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко. Российскому экологическому оператору поручено проконтролировать все этапы проекта.

«Правительство подготовило проект постановления о правилах выделения Республике Крым средств федерального бюджета на создание современной инфраструктуры обращения с отходами. Планируем выделить региону более 8 млрд рублей. Идея форсировать создание мощностей и сделать Крым территорией, свободной от мусора, родилась у меня на встрече с главой Республики Сергеем Аксеновым в августе прошлого года. <… > ППК РЭО в ручном режиме ведет этот проект. Поручила Денису Буцаеву лично контролировать все этапы», — написала зампред Правительства.



Правила помогут создать достаточно мощностей для стопроцентной сортировки отходов и снижения захоронения ТКО в два раза уже в 2024 году.



По словам Абрамченко, Крым стал пилотной площадкой для данного проекта, так как имеет высокий туристический потенциал, и турпоток на полуострове растет с каждым годом. Это в свою очередь значительно повышает нагрузку на отрасль обращения с отходами.



Кроме того, продолжительное время в Крыму не было единой системы обращения с ТКО и инфраструктуры. Проектировщики уже начали готовить документы для запуска проектов. По первым из них положительное заключение экспертиз планируется получить в июле.



«Необходимо избавить граждан от соседства со старыми полигонами и стихийными свалками, наладить технологичную систему утилизации мусора», — отметила Виктория Абрамченко.