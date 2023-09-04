Экология 04 сентября 2023, 09:16 Абрамченко: Правительство выделит 43 млрд рублей на оздоровление Волги РИА «Новости»

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Заместитель Председателя Правительства Виктория Абрамченко провела совещание по реализации федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология». В этом и следующем году на его реализацию предусмотрено 43 млрд рублей, сообщила Абрамченко.

Благодаря реализации федерального проекта удалось существенно сократить сбросы стоков в Волгу — на 30%, с 3,17 до 2,2 кубических километра в год. До конца 2024 года благодаря мероприятиям проекта объем сброса загрязненных сточных вод в реку Волга должен быть сокращен в три раза.

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Вице-премьер указала на риски, связанные со строительством и реконструкцией очистных сооружений. На это направление на весь период действия проекта предусмотрено 148,3 миллиарда рублей. Уже завершены 93 мероприятия на территории 15 субъектов.

В Ярославской области пуско-наладочные работы продолжаются, в том числе по объектам, введенным еще в 2020 году. В Ивановской, Волгоградской, Астраханской, Нижегородской областях, Чувашской Республике и Республике Марий Эл имеются риски завершения мероприятий в установленные сроки.

Абрамченко поручила Минстрою, Минприроды и Росприроднадзору провести выездные проверочные мероприятия работы очистных сооружений, а также представить меры по ликивидации рисков для вновь вводимых объектов. Вице-премьер также поручила принять исчерпывающие меры для ускорения реализации проекта.

Одним из важных направлений проекта является и расчистка водных объектов. Уже расчищено более 1 тысячи километров и восстановлено 23 тысячи гектаров водных объектов Нижней Волги, что превышает 80% от плана. Работа идет опережающими темпами.

Еще одно направление проекта — ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде, представляющих угрозу Волге. Всего к 2024 году планируется осуществить ликвидацию 14 объектов на территории 7 субъектов. В 2023 году запланировано завершение ликвидации 4 объектов на территории Тверской, Ульяновской областей, Республик Чувашия и Татарстан.