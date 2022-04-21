Абрамченко: Правительство выделило 10 млрд рублей на 8 экотехнопарков

Российский экологический оператор разработает совместно с регионами до 2023 года проектно-сметную документацию на создание инфраструктуры для восьми экотехнопарков. Как сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко, на объекты выделят 10 миллиардов рублей.

«В рамках федпроекта „Экономика замкнутого цикла“ запланировано строительство восьми экотехнопарков в Приморском, Краснодарском и Ставропольском крае, Новосибирской, Челябинской, Ленинградской, Московской и Нижегородской областях. К началу 2023 года совместно с регионами РЭО подготовит всю проектно-сметную документацию по объектам. В результате реализации мероприятий федерального проекта доля использования вторичных ресурсов в 2024 году в сельском хозяйстве достигнет 25%, строительстве — 20%, промышленности — 15%. Производство и потребление альтернативного топлива к 2025 году — 1,8 млн тонн в год», — отметил гендиректор ППК РЭО Денис Буцаев.

Проект включает в себя шесть направлений: сокращение образования отходов, создание инфраструктуры по сбору отходов для утилизации и производства вторичного сырья, стимулирование использования вторичных ресурсов, ограничение оборота «неэкологичной» упаковки, создание системы прослеживаемости движения отходов и экопросвещение.

По словам вице-премьера, всего на реализацию проекта до 2025 года направят 10 миллиардов рублей.

«Огромное количество потенциально полезных для экономики ресурсов можно вовлекать во вторичный оборот. Это окажет позитивное влияние и на экологию, и на работу предприятий. На первом этапе необходимо подготовить детальные планы вовлечения в оборот отходов производства и потребления в ключевых отраслях, конечно, с учетом текущих экономический реалий. Например, какие механизмы нужны для массового использования отходов от строительства для производства отделочных материалов или сырья для прокладки дорог, отходов животноводства в качестве удобрений. Эта работа будет завершена уже летом 2022 года», — сказала Абрамченко.