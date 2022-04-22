Абрамченко: правительство субсидирует процентную ставку по инвестпроектам РЭО

Субсидирование процентной ставки по строительству объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) включат в план поддержки экономики. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко на заседании Правительственной комиссии по вопросам обращения с отходами производства и потребления. Мера распространится на проекты, запущенные при участии Российского экологического оператора.

Правительство приняло решение о включении в план поддержки экономики субсидирование процентной ставки до 12,5% по строительству объектов ТКО в 2022 году по запущенным с участием ППК «Российский экологический оператор» проектам.

«На сегодняшний день цифры реализации реформы в субъектах не впечатляют. Всего в регионах введено новых мощностей по обработке ТКО — 15,5 млн тонн, а утилизации — 4,6 млн тонн. Таким образом, введена четверть мощностей по обработке от потребности с учетом уровня образования отходов. При этом есть все необходимое — ресурсы, нормативное регулирование, инвесторы, сформирована модель управления отходами», — сказала на заседании комиссии Абрамченко, подводя итоги реализации реформы в 2021 году.

Она также поручила РЭО и Минприроды совместно с регионами в течение месяца подготовить предложения по перечню мер поддержки для инвесторов в сфере обращения с отходами.