Абрамченко: правительство проработает запуск экологических проектов в Донбассе | 360°

Все новости

Мир

06 сентября 2022, 22:03

Новым главой МИД Британии стал министр образования Джеймс Клеверли

Подмосковье

06 сентября 2022, 22:01

Химки получили 27 новых автобусов

Реклама

Подмосковье

06 сентября 2022, 21:29

Начальная школа на 400 мест появится в поселке Глебовский

Здоровье

06 сентября 2022, 21:25

Грипп, ковид и ангины — главные угрозы осени. Меры профилактики для них одинаковые

Подмосковье

06 сентября 2022, 21:24

Двухуровневый переход через железную дорогу построят по просьбам химчан

Происшествия

06 сентября 2022, 21:24

Власти Запорожья опровергли слухи о гибели коменданта Бердянска при теракте

Знаменитости

06 сентября 2022, 21:04

Oxxxymiron вернулся в Россию

Подмосковье

06 сентября 2022, 21:01

Арбузный кросс прошел в Одинцове

Мир

06 сентября 2022, 20:46

Лиз Трасс выступила с первой речью в должности премьера Британии

Экология

06 сентября 2022, 09:06

Абрамченко: правительство проработает запуск экологических проектов в Донбассе

Читать 360tv в

Заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко сообщила о разработке экологических проектов для Донбасса.

«Правительство по поручению президента России проработает создание программы защиты окружающей среды на Донбассе. Комфортная среда для жизни требует внедрения новых экологических проектов в области сохранения лесов, очистки водных объектов, внедрения эффективной системы обращения с отходами всех классов опасности, „генеральной уборки“ территории. Это станет еще одним шагом для нормализации жизни, которую так ждали жители республик», — написала в своих социальных сетях Виктория Абрамченко.

Реклама

Она отметила, что правительство начало создавать меры поддержки в сфере экологии. «Мы уже начали направлять средства, первым делом — для возобновления работы коммунальных служб в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, чтобы закупить новые мусоровозы и контейнеры для сбора отходов и не допустить мусорного коллапса», — отметила Виктория Абрамченко.

Реклама

Президент России Владимир Путин провел встречу с участниками молодежного форума «Экосистема. Заповедный край». В ходе встречи обсуждалась необходимость поддержки экологических проектов в Донбассе.

«Я знаю, и вы наверняка знаете, что и регионы Российской Федерации оказывают поддержку соответствующим территориям на Донбассе. Сориентирую и своих коллег в регионах, и правительство Российской Федерации, которое формирует в соответствии с запросами этих территорий программы поддержки и помощи. И, безусловно, и это направление — защита окружающей среды — должно быть включено в совместную созидательную работу. Мы сделает это обязательно», — сказал Владимир Путин на встрече с участниками всероссийского молодежного экологического форума «Экосистема. Заповедный край».

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама