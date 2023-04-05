Экология 05 апреля 2023, 15:32 Абрамченко: Правительство поддержало запрет на продажу пластиковой посуды на Байкале

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В Центральной экологической зоне Байкала образовывается более 67 тысяч тонн мусора ежегодно

Правительство РФ поддерживает запрет на продажу пластиковой посуды на Байкале. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко, комментируя принятие законопроекта Госдумой в первом чтении. По ее словам, объекты сортировки и утилизации отходов будут строить за пределами Центральной экологической зоны Байкала, а внутри зоны будут устанавливать пункты перегрузки отходов.

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«Госдума одобрила проект о запрете продажи пластиковой посуды на Байкале! Правительство полностью поддержало инициативу депутатов. Это кратно сократит нагрузку на Байкал и центральную экологическую зону. По экспертным данным, в Центральной экологической зоне Байкала образовывается более 67 тысяч тонн мусора ежегодно. Для Байкальской территории, безусловно, необходимо системные решения для сохранения и защиты озера. Это касается и обращения с отходами. Как я и сказала на правкомиссии — с отходами на Байкале нужно заканчивать», — написала Абрамченко в своем Telegram-канале.

Дополнительно Правительство работает над созданием эффективной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на Байкале. С учетом режима охраны Центральной экологической зоны Байкала объекты ТКО будут строиться только за ее пределами.

«Поэтому принято решение о запуске проекта по строительству объектов сортировки, утилизации ТКО за пределами особой зоны, а также строительству пунктов перегрузки отходов внутри экологической зоны. Это позволит существенно снизить экологическую нагрузку на природные комплексы вблизи Байкала, а также существенно сократить транспортные и логистические затраты и ликвидировать риски повышения тарифов для граждан», — добавила вице-премьер.

Республика Бурятия и Иркутская область уже разработали и поддержали комплексные планы обращения с отходами на территории Центральной экологической зоны.

Всего планируется к созданию семь комплексных предприятий по обработке и утилизации отходов общей мощностью более 200 тысяч тонн в год. Благодаря этим объектам показатель сортировки отходов будет достигнут 100% в пределах Центральной экологической зоны Байкала, а объем захоронения будет снижен в два раза.

Финансирование проектов составит около 4,3 млрд рублей за счет механизмов облигаций, в том числе зеленых, Российского экологического оператора и концессионных соглашений. Проект по комплексной системе обращения с отходами в ЦЭЗ позволит обслуживать приграничные населенные пункты.

Зампред Правительства также подчеркнула важность организации на Байкальской территории раздельного сбора отходов. «Это особенно важно с учетом повышения туристической нагрузки!» — отметила Абрамченко.