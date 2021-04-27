Абрамченко: Правительство готовит запрет на добычу китообразных

Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила о готовящемся запрете на добычу морских млекопитающих. Комиссия Правительства по законопроектной деятельности уже одобрила соответствующий проект федерального закона «О внесении изменений в статью 15 Федерального закона «Об исключительной экономической зоне Российской Федерации» и статью 26 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов».

Федпроект закона запрещает промышленное и прибрежное рыболовство китообразных — китов, дельфинов и морских свиней. По словам вице-премьера, это необходимо для сохранения их популяции в России. «Наша задача — обеспечение сохранения и восстановления всего спектра российского биоразнообразия, в том числе в части водных биологических ресурсов, имеющих серьезное значение для экосистемы. Защита и охрана популяции морских млекопитающих, других исчезающих малочисленных видов — безусловный приоритет в реализуемой экологической политике», — пояснила она.

Виктория Абрамченко также добавила, что эта законодательная инициатива стала логичным продолжением работы правительства, связанной с нормативно-правовым регулированием показателей производства, использования морских млекопитающих и требований к их уходу.

Новые правила также содержат более строгий регламент относительно промысла морских млекопитающих в исключительной экономической зоне Российской Федерации. А именно — запрет на промысел некоторых видов морских млекопитающих вплоть до октября. Возможность постоянного запрета также будет исследоваться, но уже на уровне ЕврАзЭс.

Впервые вице-премьер Виктория Абрамченко подняла вопрос о необходимости системного подхода к регулированию контроля оборота морских млекопитающих в 2020 году на заседании Правительственной комиссии по развитию рыболовного комплекса. Тогда же началось обсуждение пересмотра условий производства и использования китообразных в культурно-образовательных целях — в том числе, борьба с незаконным вывозом за рубеж.

Также в прошлом году Виктория Абрамченко поддержала еще несколько проектов, направленных на сохранение биоразнообразия в России. Среди них — решение Правительственной комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным, растениям и грибам, а также заключение экспертов РАН о включении каспийского тюленя и дальневосточной популяции «плотоядной» косатки в Красную книгу Российской Федерации, которую обновили впервые за 20 лет.