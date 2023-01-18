Экология 18 января 2023, 10:39 Абрамченко поручила запустить «пилоты» для применения деревянных конструкций в программе расселения граждан

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Для стимулирования использования деревянных домокомплектов в ИЖС прорабатываются дополнительные механизмы, в частности применение льготных ипотечных программ, в том числе для домов заводского производства.

Заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко провела совещание по вопросам развития лесного комплекса. В совещании приняли участие представители Минприроды, Минпромторга, Минтранса, Минстроя, МВД, Рослесхоза, ФТС и ФАС России.

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«Сегодня отрасль сталкивается с экономическими вызовами, связанными с внешним санкционным давлением, фактически логистической блокадой и снижением мировых цен на продукты лесопереработки. Поэтому правительство продлит меры поддержки, запущенные в прошлом году, еще на один год. По итогам 2022 года объем финансовой господдержки промышленных предприятий составил более 17 миллиардов рублей. Господдержка отрасли в 2023 году будет не ниже прошлого года», — отметила Виктория Абрамченко.

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Как отмечено в ходе совещания, необходима поддержка предприятий, прежде всего расположенных на северо-западе страны, а также меры по стимулированию внутреннего спроса на продукты деревопереработки. Прежде всего речь идет о стимулировании развития рынка деревянных домокомплектов, применении CLT-панелей при реализации проектов развития территорий, переводе мазутных котельных на биотопливо.

Виктория Абрамченко поручила Минстрою совместно с регионами Северо-Западного федерального округа отобрать и запустить пилотные проекты для применения деревянных конструкций в программе расселения граждан из аварийного жилья. Кроме того, для стимулирования использования деревянных домокомплектов в ИЖС прорабатываются дополнительные механизмы, в частности применение льготных ипотечных программ, в том числе для домов заводского производства.

Справочно: Отметим, что по итогам 2021 года объем ввода деревянных домов составил 10,8 миллиона квадратных метров, что на 30% выше базового показателя в 8,3 миллиона квадратных метров, определенного на 2021 год Стратегией развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года.

По поручению Виктории Абрамченко для поддержки предприятий лесопромышленного комплекса, имеющих лесосырьевую базу и обладающих промышленными мощностями по переработке древесины, будет установлена приоритетность перевозок лесопромышленной продукции.

Дополнительно продолжается оказание поддержки предприятиям в части компенсации затрат на транспортировку продукции на экспорт. За время реализации данной меры поддержки с 2017 года лесопромышленным предприятиям выплачено субсидий на сумму 35,8 миллиарда рублей, в том числе в 2022 году — 7,9 миллиарда рублей.

Вице-премьер Виктория Абрамченко также поддержала увеличение максимального размера экспортной логистической субсидии со 100 до 500 тысяч рублей для одного лесопромышленного предприятия.

Кроме того, Виктория Абрамченко поручила Минпромторгу совместно с Минтрансом разработать новый вид государственной поддержки, обеспечивающий снижение издержек при перевозке продукции лесной промышленности морским транспортом и ее перевалки в портах Санкт-Петербурга, Мурманской и Архангельской областей. Сейчас перевозка одного контейнера морем стоит на 1,5–2 тысячи долларов дороже железнодорожных перевозок.

В ходе совещания также обсуждался вопрос определения арендной платы за использование лесных участков на основании объема фактически заготовленной древесины.

Виктория Абрамченко поручила Минприроды России, Минфину России и Рослесхозу проработать данный вопрос и представить проект нормативного правового акта и финансово-экономическое обоснование. Предлагается наделить правом субъекты Российской Федерации о принятии соответствующего решения. Виктория Абрамченко подчеркнула, что поддержка государства должна быть увязана с обязательствами лесозаготовителей и лесопереработчиков по сохранению рабочих мест.

Также вице-премьер поддержала предложение о введении ограничения закупки для государственных нужд импортной офисной бумаги для поддержки отечественных ЦБК. Стоит отметить, что в 2022 году российские целлюлозно-бумажные предприятия начали производить новый тип офисной бумаги, которая сохранила основные технические свойства, но при этом сокращает углеродный след за счет использования в ее производстве наименьшего количества отбеливающих химикатов, не содержащих хлор.