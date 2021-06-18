Абрамченко поручила ужесточить контроль на главном пункте пропуска древесины из России

На крупнейшем в России пункте вывоза древесины «Забайкальск — Маньчжурия» ужесточат контроль. Такое поручение в ходе рабочей поездки в Забайкальский край дала вице-премьер Виктория Абрамченко.

«Пункт пропуска в Забайкальске — крупнейший пункт в Российской Федерации с точки зрения вывоза круглого леса, пиломатериалов. В этом году меняется таможенно-тарифное регулирование в отношении лесоматериалов, а со следующего года такая категория как 44.03 „Круглый лес“ перестанет экспортироваться из Российской Федерации», — сказала Абрамченко.

По ее словам, сейчас пункты пропуска не настолько технологически развиты, чтобы отвечать всем требованиям, поэтому их нужно модернизировать. В то время как по другую сторону границы современные, высокотехнологичные пункты пропуска автоматически отслеживают товары, поступающие к ним, в России есть пункты, на которых в течение года может не работать весовой контроль, рассказала вице-премьер.

«Уполномоченным органам нужно обеспечить бесперебойную работу постов, ускорить оснащение пунктов пропуска, чтобы избежать попадания контрафакта в Россию», — заявила Абрамченко и уточнила, что ведомства также получат отдельные поручения по ускоренной модернизации пунктов.

В ходе рабочего визита Абрамченко поручила дополнительно проработать запрет на вывоз круглого леса из России. Его перестанут экспортировать со следующего года.