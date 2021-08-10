Абрамченко поручила Росприроднадзору тщательнее проверять рекультивацию полигонов

Росприроднадзор усилит проверки на свалках и полигонах, которые проходят рекультивацию. Такое поручение ведомству дала вице-премьер РФ Виктория Абрамченко по итогам заседания Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

Ранее Абрамченко поручила Росприроднадзору провести проверки в рамках проекта «Чистая страна». А именно проверить, как соблюдают нормы юрлица, занимающиеся рекультивацией свалок и полигонов. После 28 проверок специалисты выявили более 200 нарушений, работы выполняли не в полном объеме либо с отклонениями от проектной документации.

«Учитывая, что финансирование работ по ликвидации накопленного вреда осуществляется за счет бюджетных средств и средства эти немалые, полагаю такую ситуацию недопустимой. Поэтому Росприроднадзор должен на всех этапах ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде вести контрольные проверочные мероприятия с привлечением центров лабораторного анализа и технических измерений», — заявила Абрамченко.

Вице-премьер затронула и проект «Чистый воздух». В 2021 году правительство выделило 7,2 миллиарда рублей для снижения выбросов в Новокузнецке, Челябинске, Магнитогорске, Чите, Череповце, Омске и Красноярске.

«Результатом федерального проекта должны стать не отчеты о закупленных автобусах, а полная удовлетворенность граждан экологической обстановкой. Для каждого города мы должны определить приоритетные мероприятия, которые дадут ощутимый результат. И, что очень важно, проконтролировать их выполнение», — подчеркнула Абрамченко и дала поручение главе Росприроднадзора Светлане Радионовой.

Зампред правительства напомнила, что сейчас идет эксперимент по квотированию выбросов загрязняющих веществ. Составлены перечни квотируемых объектов (всего 487) в 12 городах России. Росприроднадзору поручено согласовать эти расчеты с субъектами.

Абрамченко напомнила, что президент установил новый целевой показатель, по которому выбросы опасных загрязняющих веществ должны снизиться вдвое. Квотирование распространится на все города с наиболее загрязненным воздухом. Сейчас их 48. Для каждого будет подобрана индивидуальная программа.