Абрамченко поручила РЭО подготовить дорожные карты по регионам в зоне риска

Российский экологический оператор и Минприроды РФ совместно с регионами в зоне риска подготовят дорожные карты достижения целевых показателей 2024 года. Такое поручение по итогам заседания Правительственной комиссии по вопросам обращения с отходами производства и потребления дала вице-премьер Виктория Абрамченко.

«Задача регионов — оперативно обеспечить выбор участков для создания мощностей и подготовить проектно-сметную документацию на строительство объектов по сортировке и утилизации. Эту работу нужно запустить как можно быстрее, чтобы уже в 2023 году начать строительство большинства новых объектов», — отметила Абрамченко.

Вице-премьер поручила руководству Российского экологического оператора и руководителям регионов взять под личный контроль реализацию реформы и не допустить сдвиг сроков строительства объектов. До 1 июня 2022 года ППК РЭО и Минприроды совместно с регионами, находящимися в зоне риска, должны подготовить дорожные карты достижения целевых показателей 2024 года. Их рассмотрят на следующем заседании правительственной комиссии.

Абрамченко подчеркнула, что реализацию планов для достижения целей нацпроекта необходимо вести в штабном режиме. Она также дала РЭО и Минприроды поручение отслеживать финансовое состояние региональных операторов, чтобы в их работе не было сбоев и не возникали мусорные коллапсы, а также оценить эффективность работы регоператоров.