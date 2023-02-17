Экология 17 февраля 2023, 15:11 Абрамченко поручила провести инвентаризацию выбросов в городах Башкортостана

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От региона и предприятий-загрязнителей жители ждут подробных разъяснений

Власти всех уровней все чаще получают жалобы граждан на качество атмосферного воздуха в городах Башкортостана, сообщила заместитель председателя Правительства Виктория Абрамченко на совещании по вопросам качества атмосферного воздуха в городах Стерлитамак и Салават Республики Башкортостан. В нем приняли участие глава Республики Радий Хабиров, представители Минприроды, Роспотребнадзора, Росприроднадзора, Росгидромета, а также представители предприятий-загрязнителей.

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От региона и предприятий-загрязнителей жители ждут подробных разъяснений о предпринимаемых мерах по улучшению экологической ситуации и особенно — контроль за выбросами в период неблагоприятных метеорологических условий (режим НМУ).

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«В новый список городов-участников расширенного эксперимента по квотированию выбросов и проекта „Чистый воздух“ вошли города, в которых зафиксирован высокий или очень высокий уровень загрязнения по данным проверяющих служб. В то же время, есть города, где уровень загрязнения фиксируется как „низкий“, при этом выбрасываются вещества, которые обладают резким специфическим запахом. Это существенно отражается на качестве жизни граждан. Стерлитамак и Салават — наглядные тому примеры. Для таких населенных пунктов необходимо предпринимать дополнительные меры по минимизации воздействия, слышать граждан и добиваться от предприятий-загрязнителей реальных результатов по экологической модернизации», — подчеркнула Абрамченко.

Вице-премьер поручила Минприроды, Росприроднадзору совместно с регионом и предприятиями-загрязнителями провести инвентаризацию выбросов, а также составить сводные расчёты загрязнения атмосферного воздуха. Это позволит оценить уровень выбросов конкретных загрязняющих веществ от источников и определить допустимые вклады.

Также вице-премьер поручила Минприроды проработать вопрос включения в паспорт проекта «Чистый воздух» отдельных мероприятий для городов Стерлитамак и Салават.

Кроме того, в ходе совещания обсуждался вопрос проведения мероприятий по экологической модернизации и повышения экологической эффективности компаний-загрязнителей. Для этого Виктория Абрамченко поручила в максимально сжатые сроки заключить четырехсторонние соглашения по выполнению мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в данных городах между Минприроды России, Правительством Республики, Росприроднадзором и каждым предприятием-загрязнителем.

Представители АО «Башкирская содовая компания» и ООО «Газпром нефтехим Салават» подтвердили готовность подписания соглашений и проведения необходимых экологических мероприятий.

Росприроднадзор, Роспотребнадзор и Росгидромет также в ходе совещания сообщили о случаях выявления превышения предельно-допустимых концентраций отдельных веществ (ПДК).

Абрамченко подчеркнула необходимость перехода к автоматическому контролю за выбросами, а также оперативных мер реагирования со стороны контрольно-надзорных органов. Она поручила разработать дорожные карты по оснащению стационарных источников системами автоматического контроля на предприятиях.

В ходе совещания особое внимание было уделено контролю за выбросами в период НМУ, когда предприятия обязаны снижать объем выбросов для сокращения рисков неблагоприятной экологической ситуации в населенных пунктах. Вице-премьер поручила Росприроднадзору и Роспотребнадзору провести проверочные мероприятия соблюдения режима в период НМУ.

Реализация комплекса мероприятий федерального проекта «Чистый воздух» позволила по итогам 2022 года снизить выбросы в атмосферный воздух на 11%. Проложено более 30 км газопровода для газификации тысячи домов. В Чите 7 котельных закрыты или модернизированы с переводом на централизованное теплоснабжение. Более 500 (542) ед. экологичного транспорта вышли на маршруты в городах-участниках проекта.

В 2023 г. для снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух планируется поставить еще 128 единиц общественного транспорта. Будет закрыто и модернизировано 7 котельных, 8677 домовладений планируется перевести с печного отопления на более экологичное.

С сентября 2023 года еще в 29 городах начнется эксперимент по квотированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на основе сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха.