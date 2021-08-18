Более 190 городских свалок ликвидируют на год раньше — уже в 2023 году. Для этого были разработаны типовые решения, которые уберут барьеры при масштабной рекультивации полигонов в российских регионах. Об этом на совещании с главами субъектов РФ сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

«Со стороны федерального центра уже проведена типизация решений по ликвидации. Анализ показал, что стоимость рекультивации снизится в среднем на три-пять миллионов рублей за гектар. А благодаря созданию библиотеки решений, нормативов по каждому виду работ и их стоимости, сокращению административных процедур, скорость разработки проектно-сметной документации и прохождение экспертиз, существенно вырастет. Минстрой вместе с Минприроды должны подготовить соответствующие нормативы», — сказала Виктория Абрамченко.

До этого момента при рекультивации полигонов и свалок существовала проблема, связанная со значительной разницей в технологических решениях. Вице-премьер поручила сделать их типовыми.

Всего уже в 2023 году удастся ликвидировать 191 свалку, расположенную в границах городов. По словам Абрамченко, федеральный проект, в рамках которого проводится масштабная расчистка, переходит на штабной режим. Субъектам предстоит дополнительно подумать, как выполнить поручение президента РФ и ликвидировать незаконные свалки.

«В ряде субъектов отстает работа по подготовке проектно-сметной документации, не проведена экологическая экспертиза и не найдены лучшие технологические решения. Таких свалок — 44 в 22 субъектах. Срыв работ недопустим. Граждане давно ждут рекультивации этих объектов», — отметила Абрамченко и поручила подготовить документацию до 30 сентября 2021 года, а руководителям регионов взять на личный контроль рекультивацию свалок.

Всего регионы должны подготовить проекты, пройти все необходимые экспертизы и рекультивировать 110 городских свалок. Среди отстающих субъектов названы Калужская, Тверская, Самарская области, Республики Ингушетия, Северная Осетия-Алания.

Как сообщила Абрамченко, к началу 2021 года в России ликвидировали 86 объектов, включая 28 свалок и 58 объектов накопленного вреда. Удалось восстановить земли площадью 830 гектар, качество жизни улучшилось почти у пяти миллионов человек.

«Несанкционированные свалки должны стать забытым прошлым, нужно сформировать новую культуру обращения с отходами и создавать безопасные современные объекты обращения с ТКО», — добавила Абрамченко.