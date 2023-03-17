Экология 17 марта 2023, 15:52 Абрамченко попросила россиян не покупать джинсы каждый сезон Вице-премьер Абрамченко призвала россиян отказаться от частой покупки джинсов Unsplash

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Россиянам стоит отказаться от покупки джинсов каждый сезон, заявила в эфире телеканала «Россия 24» Виктория Абрамченко. Она пояснила, что это тоже играет значение для улучшения экологии.

«Пожалуйста, не покупайте каждый сезон новые джинсы! Можно ходить достаточно долго в одних и тех же джинсах или как-то их реанимировать», — сказала она.

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Абрамченко обратила внимание, что сама старается развивать полезные для экологии привычки — занимается сортировкой мусора, выбирает товары, которые содержат как можно меньше упаковки.

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По ее словам, жителям страны, которые хотят внести вклад в содействие экологии, перед покупкой тех или иных вещей стоит задумываться о том, как потом их можно будет утилизировать.

Несколькими днями ранее президент России Владимир Путин выступил с предложением расширить программу «Чистый воздух», включенную в национальный проект «Экология», отметили «Известия».

Цель этой программы состоит в улучшении экологической ситуации в 12 наиболее загрязненных городах России. Среди других задач — снижение в них объема выбросов. Планируется, что благодаря прилагаемым усилиям к 2024 году их уровень снизится на 22% к показателю 2017 года.