Экология 17 февраля 2023, 08:30 Абрамченко: по итогам 2022 года нацпроект «Экология» выполнен на 99,7%

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По итогам 2022 года удалось снизить выбросы в атмосферу на 11%.

Заместитель председателя Правительства Виктория Абрамченко подвела итоги реализации нацпроекта «Экология». Все ключевые общественно-значимые показатели национального проекта «Экология» по итогам 2022 года выполнены в полном объеме.

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«На реализацию проекта в 2022 году из федерального бюджета направлено почти 136 млрд рублей, которые полностью вложены в комплекс экологических мероприятий — исполнение проекта составило 99,7%. В результате принятых мер улучшилось качество жизни миллионов наших граждан, поскольку внимание сфокусировано одновременно на важнейших составляющих экологического благополучия — безопасности городских и промышленных территорий, сохранности лесов и водных объектов, сохранении биоразнообразия и т. д.», — отметила Абрамченко.

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Вице-премьер напомнила, что такой комплексный подход обеспечивают федеральные проекты, каждый из которых помогает оздоровить ситуацию по конкретному направлению, а вместе дают синергетический эффект.

Идет работа, как сообщила вице-премьер, по созданию инфраструктуры для обращения с опасными отходами (I–II классов опасности), строится 7 современных производственно-технических комплексов, два из которых планируется запустить в 2023 году.

Достигнуты результаты по проекту «Чистый воздух». По итогам 2022 года удалось снизить выбросы в атмосферу на 11%. Идет газификация тысяч домов, на городские маршруты вышли более 500 единиц экологичного транспорта.

С сентября 2023 года еще в 29 городах начнется эксперимент по квотированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Особое внимание — лесным богатствам. За время реализации федерального проекта «Сохранение лесов» мероприятия по лесовосстановлению проведены на площади 4,88 млн га.

Кроме того, в рамках нацпроекта создаются новые национальные парки, расширяются территории природных заповедников. Под особую защиту взяты редкие виды животных, в том числе дальневосточный леопард и белый медведь.

Кроме того, отдельное внимание уделено системе обращения с отходами. С 2019 года построено 232 объекта инфраструктуры по обработке, утилизации и размещению ТКО.

Подводя итоги работы по всем направлениям нацпроекта «Экология», Абрамченко обратила внимание, что Россия не останавливает экологические преобразования даже с учетом внешних факторов и четко видит направления, куда нужно двигаться дальше.

«Уже начата и будет продолжена работа по включению новых территорий в реализацию национального проекта. Кроме того, среди направлений работы на ближайшее время важно решить задачи в области стратегического развития лесного комплекса и недропользования, реформы обращения с отходами, генеральной уборки страны, сокращения зависимости от импортного оборудования и внедрения экономики замкнутого цикла», — отметила вице-премьер.