Экология 21 февраля 2023, 16:43 Абрамченко: оздоровлением рек и озер России займутся на федеральном уровне

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Новый федеральный проект по оздоровлению водных объектов запустят в России с 2025 года. Об этом сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко по итогам Послания Президента РФ Федеральному Собранию.

«С 2025 года запустим новый Федеральный проект по оздоровлению рек и озер России. Он будет касаться и Амура, и Иртыша, и Терека, других рек и продления всех мероприятий, связанных с благополучием Волги и ее притоков. В бассейне Волги проживает 60 млн человек, здесь находится 45% промышленного потенциала нашей страны. Поэтому оздоровление водных объектов является одним из важнейших задач в экологическом блоке», — сказала Абрамченко.

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