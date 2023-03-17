Экология 17 марта 2023, 12:03 Абрамченко отмела влияние санкций на эксперимент по «Чистому воздуху» в 12 городах

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Реализация программы «Чистый воздух» в 12 городах России продолжится несмотря на санкционный режим, сообщила в интервью России-24 вице-премьер Виктория Абрамченко.

«Мы опасались этого и специально собрали большое совещание, я его проводила с предприятиями-загрязнителями в 12 городах, промышленных центрах, участниках эксперимента по „Чистому воздуху“. Все компании подтвердили, что они продолжают экологическую модернизацию, и проблемы решаемы. Ни одна компания не сказала, что мы отказываемся, у нас катастрофа, мы не будем этого делать. В том числе, такие масштабные проекты, как „Серный проект“ в Норильске», — сказала Абрамченко.

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По алюминиевым заводам есть отдельное поручение президента, и экологическая модернизация таких заводов в Сибири будет проходить с государственной поддержкой. Сейчас идет доработка инструмента государственных гарантий под экологическую модернизацию.