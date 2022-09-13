Абрамченко опровергла отказ от указания срока годности на товарах | 360°

Экология 13 сентября 2022, 12:45 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Абрамченко опровергла отказ от указания срока годности на товарах

Читать 360tv в

Вице-премьер Виктория Абрамченко опровергла сообщения о том, что Правительство обсуждает отказ от написания срока годности на товарах. Ключевая информация останется.

«В правительстве не обсуждается отказ от ключевой для потребителя информации на товарах — сроке годности и составе. Просьба бизнеса об уточнении Национальных стандартов в части определения максимальной и минимальной площади маркировки, безусловно, не должна противоречить правам потребителя на достоверную и полную информацию о товаре. Поручение вице-премьера по рассмотрению предложений бизнеса касалось, в том числе анализа, какая информация о товаре является для потребителя наиболее актуальной. Ее потребительские свойства, состав продукции, дата производства и срок годности — одни из них», — сообщили в аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко.

Реклама

Реклама

Ранее в СМИ появилась информация о предложении Росстандарта отказаться от части информации на этикетках товаров.

В июле 2022 года Виктория Абрамченко поручила ведомствам рассмотреть предложения, поступившие от бизнеса по снижению барьеров и сокращению упаковочных материалов.

Вице-премьер поручила проработать выпуск упаковки увеличенного объема для производства соков и другой продукции, в том числе, для детского питания.

Ранее подобная мера была реализована для производителей молочной продукции.

Было принято постановление о возможности использования для отдельных категорий детского питания (детские смеси, питьевое молоко, кисломолочные продукты и др.) упаковки объемом в два раза больше (0,5 л вместо максимальных 0,25 л).

Также бизнес предлагал уточнить Национальные стандарты в части определения максимальной и минимальной площади маркировки. Ведомствам поручено рассмотреть такую возможность.

0 0 0 0 0 0