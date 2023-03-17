Экология 17 марта 2023, 12:02 Абрамченко: опасные отходы Усолье-Сибирского утилизируют

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Ликвидация опасных промышленных отходов в Усолье-Сибирском Иркутской области завершена, их отправили на утилизацию на специальные заводы. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко в интервью России-24.

«Теперь на этой территории больше нет опасных химических отходов. 12 скважин глубиной несколько километров ликвидированы. Они не представляют угрозу. Ликвидирован цех ртутного электролиза, опасное химическое производство. <…> Кроме вот этих 12 скважин Россолопромысла мы ликвидировали еще 17 емкостей. Это те самые ж/д цистерны на проржавевших конструкциях, которые могли упасть на землю, и из них могли вытечь, смешаться эти химические опасные вещества, приводящие к возникновению боевых отравляющих газов», — сказала Абрамченко.

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По ее словам, команда из Росгвардии охраняла цех, где находились перезатаренные емкости с опасными химическими веществами. «На сегодняшний день их на площадке нет. Мы их вывезли на специальные заводы, которые занимаются утилизацией таких веществ», — добавила зампред правительства.

Масштаб бедствия оценивался как очень большой из-за количества опасных химических веществ. При этом при их попадании в воздух и смешивании появляются боевые отравляющие газы, поэтому опасность была очень серьезная. «Мы успели предотвратить реальную экологическую катастрофу!» — подчеркнула вице-премьер и добавила, что сейчас людям ничего не угрожает.

Кроме того, опыт ликвидации в Усолье-Сибирском можно было применять и дальше, так как с точки зрения даже анализа мировой практики этот случай единичный. Абрамченко допустила, что Россия когда-то сможем экспортировать такие услуги.