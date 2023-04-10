Экология 10 апреля 2023, 18:41 Абрамченко обсудила вопросы экологии с депутатами фракции «Новые люди»

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Заместитель Председателя Правительства Виктория Абрамченко провела встречу с депутатами фракции «Новые люди» в преддверии Правительственного часа в Государственной Думе.

На встрече обсуждалась реализация национального проекта «Экология», ход реформы обращения с отходами и другие актуальные вопросы охраны окружающей среды и природопользования. В диалоге поучаствовал лидер фракции «Новые люди» Алексей Нечаев и депутаты Госдумы Владислав Даванков, Георгий Арапов, Антон Ткачев и Анна Скрозникова.

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Виктория Абрамченко отметила, что экологическая повестка, несмотря на все внешнеполитические вызовы, остается для Правительства одной из приоритетных. «Одна из ключевых задач — создание комфортной среды для жизни. Достижение этой цели невозможно без реформ в природоохранной сфере. В 2023 году на реализацию всех мероприятий в области экологии предусмотрено 289 млрд. рублей. Среди ключевых инструментов — национальный проект „Экология“, государственные программы и стратегические инициативы социально-экономического развития до 2030 года», — подчеркнула вице-премьер.

Вице-премьер отметила, что члены фракции «Новые люди» глубоко погружены в вопросы экологии и использования земельных ресурсов.

По ключевым направлениям уже удалось добиться серьезного результата. В частности, в ликвидации свалок и объектов накопленного вреда. «По этому направлению идем с опережением. Благодаря ликвидации свалок и объектов улучшили качество жизни 10 млн человек и вернули в хозяйственный оборот более 550 гектаров земель. В работе — 133 свалки и хорошо известные всем площадки, как „Усольехимпром“ и БЦБК в Иркутской области, Красный бор в Ленинградской области. В этом году завершим полигон „Ядрово“ в Московской области, который был закрыт по многочисленным жалобам граждан», — подчеркнула Абрамченко.

«Нам очень интересна точка зрения Правительства по вопросам, связанным с экологической обстановкой, с переработкой отходов и нашими природными ресурсами в целом. Для нас важно иметь полное представление о том, как идёт работа в этом направлении», — сказал Алексей Нечаев.

Вопросы Георгия Арапова касались переработки отходов. Если в центральной части России удалось во многом наладить эти процессы, то на Дальнем Востоке на полигоны без переработки отправляются около 77% отходов, а в Сибирском федеральном округе — порядка 80%. Одно из предложений в этой сфере — установка аппаратов для сбора пластиковых и стеклянных бутылок. Они помогут россиянам вести более экологичный образ жизни.

«Всего в России мы накапливаем около 8 млрд тонн разных отходов ежегодно. А вот отрасли по работе с разными видами отходов не существовало никогда. Ее мы только создаем с нуля. В числе ключевых проектов — организация работы с отходами 1-2 класса опасности, твердыми коммунальными отходами и переход страны на экономику замкнутого цикла», — отметила Виктория Абрамченко.

По ее словам, более 50% ТКО отправляется на обработку, а доля утилизации достигла почти 12%. Построено и реконструировано 211 объектов, общей мощностью 19 млн тонн в год для сортировки и 5 млн тонн в год для утилизации.