Абрамченко: обновление ЛесЕГАИС не помешало обороту леса с 1 января

Обновленная система прослеживаемости древесины через ЛесЕГАИС заработала с 1 января 2022 года, теперь для каждого дерева используется электронный сопроводительный документ (ЭСД). Как сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным, это не привело к нарушению оборота лесоматериалов.

«Запуск системы с 1 января не остановил оборот древесины. На сегодняшний день в ней зарегистрировано более 20 тысяч пользователей. За праздничные дни было сформировано более 120 тысяч электронных сопроводительных документов на транспортировку древесины общим объемом более пяти миллионов кубометров», — доложила Абрамченко Мишустину.

Все праздники техподдержка Рослесхоза оказывала помощь лесопользователям. Тестирование системы началось еще в прошлом году. Эксперимент по контролю за древесиной провели в нескольких регионах страны, в нем также участвовал крупный и средний бизнес. Кроме того, Рослесхоз разработал мобильное приложение для участников рынка, которым они могут воспользоваться прямо на лесосеке. Оно работает в оффлайн-режиме.

ЭСД представляет собой «Цифровой паспорт» древесины, содержит данные о собственнике, отправителе и получателе груза, объеме древесины, породном и сортиментном составе. Документ говорит о легальности происхождения древесины, транспортировать или экспортировать лес без него невозможно.

По словам Абрамченко, уже за праздничные дни ЭСД показал эффект. Был предотвращен незаконный вывоз леса из страны, в том числе ценных пород, это коснулось тех, кто не смог подтвердить легальность заготовок и не оформил цифровой паспорт. Система помогла выявить серые схемы, связанные с вывозом неограниченного количества древесины с одной делянки по одному документу и незаконной субарендой, которая до сих пор оставалась в тени.

«Работу по обелению отрасли и внедрению цифровых технологий мы выполняем поэтапно, укладываясь в жесткие сроки, определенные Президентом и закрепленные в измененном лесном законодательстве. Наша задача — связать все цепочки движения леса в единой системе и обеспечить прозрачность сделок с древесиной», — сказала Абрамченко.