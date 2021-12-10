Абрамченко объяснила разлив топлива в Норильске неправильной культурой российского бизнеса

Вице-премьер Виктория Абрамченко объяснила, почему федеральному центру стало известно о разливе нефти в Норильске только спустя трое суток после аварии. По ее мнению, такова культура российского бизнеса, и ее следует менять, чтобы не допускать таких ситуаций.

«Тина, 100% это культура. Сейчас принято говорить, что бизнес у нас занимается ESG-повесткой, но этим нужно заниматься через конкретные дела, не просто говорить о том, что ты экологичный, а заниматься этим необходимо акционерам компаний. <…> Это культура каждой конкретной компании, и должен нести ответственность не стрелочник, не тот, который следит за конкретным резервуаром, а должны нести ответственность акционеры. Когда собственник понимает, к чему это приведет, репутационные потери и конкретные издержки для компании, вот тогда будет все по-другому», — сказала Абрамченко, отвечая на вопрос Тины Канделаки в программе на канале RTVI.

Как рассказала вице-премьер, в случае с Норильском информация об аварии сначала распространялась среди менеджмента в дочернем обществе, в котором случилось ЧП, затем перешла в муниципалитет, потом — в Красноярский край, далее — в Москву. В итоге до федерального центра информация шла три дня после разлива топлива.

Всего за 2020 год таких аварий было зафиксировано 49, в 2021-м — 32, указала Абрамченко. Причинами становятся в том числе изношенное оборудование и несвоевременный ремонт. Чтобы избежать ситуации с нефтеразливами, необходимо вкладывать деньги в модернизацию производства, следить за сооружениями и объектами капитального строительства.

«Потому что-то, что произошло в Норильске, у резервуара просто отвалилось днище. И если бы вовремя занимались капитальными ремонтами этих емкостей по хранению нефтепродуктов, такого бы не произошло. Не потратили несколько миллионов, попали на возмещение вреда окружающей среде на 146 миллиардов рублей», — отметила Абрамченко.