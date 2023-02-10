Экология 10 февраля 2023, 15:59 Абрамченко: объем незаконных рубок древесины сократился в 1,6 раза

Читать 360tv в

Запрет на вывоз круглого леса хвойных и ценных лиственных пород, который действует с 1 января 2022 года, позволил сократить объем незаконных рубок древесины в 1,6 раза по сравнению с 2020 годом. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании по вопросам развития лесопромышленного комплекса

Реклама

«Отправной точкой для системных изменений в части декриминализации отрасли, безусловно, является историческое решение о запрете вывоза из России круглого леса хвойных и ценных лиственных пород. <…> В результате реализованных на сегодняшний день решений объем незаконных рубок древесины сократился в 1,6 раза по сравнению с 2020 годом. За два года реформа лесного комплекса позволила не только существенно сократить нелегальную заготовку, но и добиться важнейшей цели — баланса сохранения и использования леса», — сказала Абрамченко.

Реклама

Для стимулирования глубокой переработки древесины с июня 2021 года были введены экспортные таможенные пошлины на грубо обработанные пиломатериалы. Действие пошлин продлили еще на три года.

Принят ряд системных мер для повышения прозрачности отрасли и борьбы с нелегальной заготовкой древесины. Отраслевую информационную систему ЛесЕГАИС модернизировали. К 2025 году будет создана новая информационная система лесного комплекса и сформирован единый цифровой лесной реестр. С 2022 года в ЛесЕГАИС формируются электронные сопроводительные документы, необходимые на каждом этапе движения древесины. Если в системе нет подтверждения легальности происхождения партии древесины, то ее реализация и перемещение невозможны. Сформировано более 7,5 миллиона таких документов. В системе зарегистрировано более 480 тысяч складов и более 50 тысяч производств.