Абрамченко: новый завод в Башкортостане сможет перерабатывать 1,7 млрд пластиковых бутылок в год | 360°

Экология 23 сентября 2022, 15:11 Поделиться Telegram

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Viber Абрамченко: новый завод в Башкортостане сможет перерабатывать 1,7 млрд пластиковых бутылок в год

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Производство ПЭТ-гранул с вовлечением вторичного сырья запустили на заводе «ПОЛИЭФ» в Башкортостане. В повторное производство может быть вовлечено до 1,7 миллиарда пластиковых бутылок ежегодно. Новый продукт называется Vivilen rPET, это гранула, которая содержит до 25−30% повторно используемого полимера. С 2024 года сырье для производства этой гранулы — ПЭТ-флексу — в объеме 10 тысяч тонн в том числе будет поставлять Российский экологический оператор. Для ее производства ежегодно на переработку будет направляться до 600 млн пластиковых бутылок. Глава РЭО Денис Буцаев подчеркнул значимость проекта для всей сферы переработки отходов.

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«Один из основных принципов устойчивого развития — это рациональное использование ресурсов и переход к экономике замкнутого цикла. Правительство уже запустило такой одноименный межотраслевой проект, на который в трехлетней перспективе мы направим 10 млрд рублей. В первую очередь инициатива направлена на возврат в хозяйственный оборот полезных компонентов, которые возможно извлечь из отходов производства и потребления. Предприятие СИБУРа, где мы сегодня открываем подобное производство, наглядный пример правильного отношения к вопросу использования вторичных ресурсов», — отметила вице-премьер правительства России Виктория Абрамченко.

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В июне Российский экологический оператор и СИБУР заключили договор поставки вторсырья, в рамках которого в переработку удастся направлять до 600 млн пластиковых бутылок ежегодно. РЭО реализует инвестпроект по производству ПЭТ-флексы из использованной пищевой упаковки. Планируется, что госкомпания будет закупать бутылки на сортировках, отправлять их на переработку и полученную ПЭТ-флексу продавать СИБУРу. Предприятие, на котором будут перерабатываться бутылки, расположено в Челябинской области. Прозрачная и голубая флекса будет поставляться на предприятие «ПОЛИЭФ» в Башкирии для производства rPET-гранул пищевого качества под брендом Vivilen с содержанием вторичного сырья до 25%. Этот договор позволит закрыть треть потребности предприятия в ПЭТ-флексе после выхода на проектную мощность.

«Запуск такого производства играет большую роль для всей сферы утилизации отходов. На его примере мы можем видеть весь жизненный цикл той же пластиковой бутылки, а также как работает экономика замкнутого цикла. Для производителей упаковки становится все более привлекательным использование вторичных полимеров в продукции, когда появляются готовые производства, то им не нужно ломать голову над инвестициями в новое оборудование для изготовления вторсырья. С компанией „Сибур“ у РЭО также планируется совместный проект. В 2024 году мы будем поставлять ей до 10 тысяч тонн флексы ежегодно. Этот проект будет отличным стартом для стратегического сотрудничества по другим проектам в рамках экономики замкнутого цикла и решения вопросов пластиковых отходов», — отметил Денис Буцаев.

После выхода на проектную мощность «ПОЛИЭФ» сможет ежегодно выпускать до 144 000 тонн уже содержащей долю вторичного сырья ПЭТ-гранулы Vivilen. Объем повторно вовлекаемого полимера при этом составит до 34 000 тонн, что сравнимо с 1,7 млрд использованных пластиковых бутылок. Для запуска этого производства линию подачи вторичного сырья потребовалось интегрировать в уже существовавшую на башкирском предприятии технологическую цепочку производства первичного ПЭТ. При этом общая мощность «ПОЛИЭФ» по выпуску ПЭТ составит 252 000 тонн в год.

Кроме того, компания продолжает разработку и совместно с партнерами осваивает решения, которые позволяют возвратить в цикл потребления и другие виды полимеров, в том числе широко используемые полиэтилен и полипропилен.

Новое оборудование уже прошло стадию опытно-промышленной эксплуатации и омологации продукта у первых потенциальных потребителей. Все тесты подтвердили — Vivilen rPET по своим техническим и эксплуатационным характеристикам не уступает первичному полимеру, соответствует нормативным требованиям пищевой безопасности и готов к использованию в производстве упаковки напитков и продуктов питания. Общая стоимость проекта составила более 4 млрд рублей.

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