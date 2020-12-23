Абрамченко: новые меры поддержки в сфере обращения отходов появятся в 2021 году

Новые инвестиционные инструменты и меры поддержки в сфере обращения с ТКО появятся в России в 2021 году, сообщила в рамках заседания Госсовета заместитель председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко, которая курирует экологию.

«С 2021 года планируем новые меры поддержки в виде субсидирования процентных ставок по кредитам, поддержки регионам на обработку и утилизацию ТКО в труднодоступных муниципалитетах и блок мер поддержки, оказываемых институтом развития отрасли — Российским экологическим оператором», — заявила вице-премьер.

Национальный проект «Экология» предусматривает 78 миллиардов рублей для того, чтобы на сортировочные мощности к 2024 году отправлялось 50% отходов, а к 2030-му — 100% ТКО. На сегодняшний день этот показатель составляет 20%. Для достижения этих целей необходимы новые инвестиционные инструменты и меры поддержки.