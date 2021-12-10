Абрамченко назвала условия для достижения углеродной нейтральности в России

Чтобы достичь углеродной нейтральности, России нужно ежегодно высаживать около 40 миллионов деревьев в течение десяти лет. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко в интервью Тине Канделаки на канале RTVI.

«Лес поглощает наибольшее количество, наш бореальный лес, в наших широтах, поглощает наибольшее количество парниковых газов в возрасте 25—40 лет. Лес, из которого можно сделать мебель, — это лес в возрасте 50, 60, 80 лет, это спелая древесина, то есть это лес, который нужно уже вырубать, для того чтобы давать молодому лесу возможность вырасти», — сказала вице-премьер.

Ученые доказали в рамках карбоновых полигонов, которые в том числе создают в лесах, что если применять к молодому лесу дополнительные агроуходы, то он начинает поглощать больше. Таким образом повышается поглощающая способность наших лесов.

Она также рассказала о стратегии социально-экономического развития, которая предполагает низкий выброс парниковых газов до 2050 года. Она также предусматривает переход на ВИЭ (возобновляемые источники энергии) и другие низкоэмиссионные источники энергии.