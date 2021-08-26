Абрамченко назвала стоимость рекультивации свалок

Чтобы провести правильную рекультивацию одного гектара полигона для твердых коммунальных отходов (ТКО), нужно около 20 миллионов рублей. Такую сумму назвала вице-премьер Виктория Абрамченко, которая посетила Омскую область с рабочим визитом.

«Есть стандарт технологических решений, которые нужно принимать для того, чтобы полигон был правильно рекультивирован — с фильтратом, отвердением свалочных газов. По оценкам аналитиков, стоимость правильной рекультивации одного гектара полигона — около 20 миллионов рублей», — сообщила Абрамченко.

По ее словам, найден способ снизить стоимость рекультивации. Для этого Российский экологический оператор (РЭО), курирующий мусорную реформу, подготовил типовые технологические решения. Созданную библиотеку решений смогут применять регионы. Благодаря ей стоимость рекультивации станет меньше в среднем на три-пять миллионов рублей за гектар, уточнила Абрамченко.

По словам вице-премьера, всего в России рекультивируют 191 городскую свалку, причем уже в 2023 году. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин. Что касается Омска, то его четыре свалки тоже рекультивируют, их включат в федпроект «Чистая страна». На месте должна будет появиться благоустроенная территория.