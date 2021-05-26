Абрамченко назвала отрасли, где половину материалов можно заменить на вторичные

Строительство дорог, благоустройство, промышленность, сельское и жилищно-коммунальное хозяйства, все эти отрасли способны применять материалы, которые наполовину состоят из вторичных материальных ресурсов, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.

«Вот простой пример, это шины от автомобилей, которые могут в виде крошки добавляться при строительстве дорог, и таким образом обеспечивать 100-процентную утилизацию резиновых шин в рамках дорожного строительства. То есть получается с вами ликвидируем отходы и строим дороги по современным правилам. И это получаются экологичные дороги», — отметила Абрамченко в интервью «России 24».

Она считает, что такие отрасли, как дорожное строительство, сельское хозяйство, промышленность, жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство территорий, в состоянии замещать первичное сырье до 50% вторичными материальными ресурсами (ВМР).

Другая сфера, где возможно применять технологии переработки, это производство упаковки. По словам Абрамченко, именно с упаковкой нужно работать в первую очередь. В ее отношении готовится первая законодательная инициатива, планируется, что в ближайший год в законе появятся требования по 100-процентной утилизации упаковки.

«Сейчас мы с коллегами делаем такие дорожные карты по разным отраслям. Я уже говорила, что в первую очередь нас интересует упаковка, потому что упаковка становится мусором сразу, у нее очень короткий срок жизни. И упаковки в нашем мусоре по морфологии накопленных отходов в сфере ТКО очень много», — сказала Абрамченко.