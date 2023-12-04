Экология 04 декабря 2023, 15:19 Абрамченко назвала лидеров «Зеленого рейтинга» регионов в сфере ТКО РЭО

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Заместитель Председателя Правительства Виктория Абрамченко обратилась в режиме видеоконференцсвязи к участникам церемонии «Зеленой Премии».

Как отметила вице-премьер, ППК «Российский экологический оператор» отобрала лучшие проекты в области популяризации экологии, осознанного потребления, а также составила традиционный рейтинг регионов по эффективности работы с твердыми коммунальными отходами.

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«Если на первую премию в 2021 году было заявлено 1000 инициатив, то в этот раз принято уже почти четыре тысячи. Благодарю всех за активную позицию и усилия, вложенные в здоровье окружающей среды и экологии», — отметила Виктория Абрамченко.

По ее словам, премия — это прекрасная возможность провести объективный анализ и оценить усилия региональных органов власти по созданию устойчивой и эффективной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами в нашей стране. Работа ведётся уже в 89 регионах, включая Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области.

«Новые территории со своими уникальными экосистемами активно включились в совместную работу по созданию новой структуры обращения с отходами, эковоспитанию и просвещению, а также поддержке всероссийских экологических акций», — сказала вице-премьер.

В России уже введено 224 объекта на 26,4 млрд рублей в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО», а в рамках инициативы «Экономика замкнутого цикла» строятся экопромышленные парки.

Как отметила Виктория Абрамченко, в 2023 году российские города выросли в части обработки отходов и превысили показатели 2022 года. Сегодня Россия обрабатывает 52,5% от общего объёма образуемых в стране ТКО, при этом 12% — уже утилизируются с применением самых современных технологий.

Зампред Правительства назвала лидеров «Зеленого рейтинга», подготовленного ППК «Российский экологический оператор».

Первое место занимает Московская агломерация — Москва и Московская область. На втором месте — Тульская область, которая благодаря проектам прибавила сразу 5 позиций. Третье место, как и в прошлом году, удерживает Нижегородская область. На четвертом месте — Ставропольский край, который активно вовлечен в создание экотехнопарков в рамках Экономики замкнутого цикла. И пятое место — Удмуртская Республика, прибавившая 12 позиций.

Самых заметных позитивных сдвигов в рейтинге регионов по эффективности работы в сфере обращения с отходами удалось достичь Республике Башкортостан: регион поднялся на 9-е место, набрав 47 пунктов в таблице Зеленого рейтинга. 33 пункта прибавил Ямало-Ненецкий автономный округ и занял 20 строчку рейтинга. Курская и Липецкая области набрали 23 и 22 пункта, заняв 15 и 17 места в рейтинге.

Также заметны результаты работы регионов Сибири и Дальнего Востока. Это Кемеровская область — Кузбасс, Новосибирская и Иркутская области, Хабаровский край.

«Зелёный рейтинг — не просто признание за вклад, а эффективный инструмент оценки реальных действий субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных условий для устойчивого развития комплексной системы обращения с ТКО. Благодарю все регионы за проделанную работу», — сказала Виктория Абрамченко.