Абрамченко назвала лидеров мусорной отрасли

Вице-премьер Виктория Абрамченко назвала регионы-лидеры реформы отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Она также дала Минприроды и Российскому экологическому оператору ряд поручений, направленных на недопущение мусорных коллапсов в регионах.

Среди регионов, которые отмечены Абрамченко как лидеры реформы, — Астраханская, Калининградская, Курская область, Московская, Мурманская, Нижегородская, Пензенская, Саратовская, Сахалинская, Тульская, Тюменская области, Ханты-Мансийский автономный округ и Ярославская область.

«Задача регионов — оперативно обеспечить выбор участков для создания мощностей и подготовить проектно-сметную документацию на строительство объектов по сортировке и утилизации. Эту работу нужно запустить как можно быстрее, чтобы уже в 2023 году начать строительство большинства новых объектов», — сказала Абрамченко на заседании Правительственной комиссии по вопросам обращения с отходами производства и потребления.

По итогам заседания вице-премьер поручила Российскому экологическому оператору и Минприроды совместно с регионами в течение месяца подготовить предложения по перечню мер поддержки для инвесторов в сфере обращения с отходами. Также до 1 июня необходимо подготовить дорожные карты по регионам в зоне риска.

Региональные операторы по обращению с ТКО выбраны в 85 субъектах РФ. Во всех регионах, кроме Хабаровского края, к работе приступили 178 региональных операторов. Собираемость платежей за коммунальную услугу за последние несколько лет выросла с 77% в 2019 году до 90,7% в 2021-м.

Вице-премьер поручила ППК РЭО и Минприроды оценить эффективность работы регоператоров, а также отслеживать их финансовое состояние для недопущения сбоев и мусорных коллапсов.