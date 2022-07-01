Абрамченко назвала худшие регионы Сибири по реализации мусорной реформы

Ни одного объекта по обращению с отходами не введено в Кемеровской и Томской областях, Республиках Тыва и Хакасия с 2019 года. Вице-премьер Виктория Абрамченко провела совещание по реализации реформы обращения с отходами в Сибирском федеральном округе. В нем приняли участие представители Российского экологического оператора, курирующего мусорную реформу, и других ведомств, а также губернаторы регионов округа.

Заместитель председателя Правительства подчеркнула, что для всех регионов поставлена задача создать полноценную систему обращения с отходами и кардинально сократить объемы их захоронения. Абрамченко отметила, что среди субъектов по реализации реформы первое место делят Красноярский край и Омская область.

В округе была проведена инвентаризация инфраструктуры, в ней участвовал в том числе Российский экологический оператор. Всего в СФО построено 11 объектов инфраструктуры на сумму более 1,1 миллиарда рублей. При этом мощность введенных в эксплуатацию с 2019 года объектов составила более 600 тысяч тонн в год по обработке и 60 тысяч тонн в год — по утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО). Такие объекты введены в эксплуатацию в Алтайском крае, Иркутской области, Красноярском крае, Новосибирской области, Омской области и Республике Алтай.

«К 2030 году для достижения целей по снижению захоронения отходов в два раза и 100% сортировки отходов, поставленных Президентом, необходимо ввести более 100 объектов по обработки и утилизации отходов в Сибири», — добавила Абрамченко.