Вице-премьер Виктория Абрамченко во время рабочего визита назвала промышленные предприятия главными загрязнителями атмосферного воздуха в Омске.

«Более 84% вклада в выбросы в городе — это выбросы промышленности, 14% — объекты теплоснабжения, ТЭЦ. Я получаю большое количество обращений от жителей Омска на проблему чистого воздуха. Это очень эмоциональные обращения, иногда это крик души», — заявила вице-премьер во время посещения омского НПЗ «Газпромнефть» и ТЭЦ ТГК-11.

Она также добавила, что ранее Омск занял пятую строчку среди городов с самым загрязненным воздухом и обозначила, что предприятия должны сами нести финансовую ответственность за модернизацию предприятий. «Промышленные предприятия должны сделать всё, что зависит от этих предприятий с государственной поддержкой, с вложением собственных средств в модернизацию, чтобы граждане могли открыть форточку и свободно дышать. Но не должны все налогоплательщики через средства федерального бюджета в стопроцентном объеме оплачивать мероприятия по модернизации. Это задача предприятий», — сказала Виктория Абрамченко.

Омский регион должен снизить совокупный объем выбросов не менее чем на 20% уже к 2024 году. И для решения проблемы и улучшения качества воздуха в Омске Правительство выделяет 1 миллиард 200 миллионов рублей.⠀

Виктория Абрамченко также заверила, что итогами реализации федерального проекта «Чистый воздух» станут не отчеты, а полная удовлетворенность граждан экологической обстановкой.