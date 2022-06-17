Абрамченко назвала главные вызовы экологической модернизации

Оборудование и технологии сегодня составляют один из основных вызовов экологической модернизации, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

«Сейчас мы видим проблему в оборудовании и технологиях. Это главный вызов, который стоит перед экологической модернизацией. Второй вызов — где найти деньги на экологическую модернизацию. Два вопроса предстоит решать совместно бизнесу и государству», — отметила Виктория Абрамченко.

Экологическая повестка — одна из ведущих тем ПМЭФ-2022, отдельная сессия была посвящена вопросу « Экология для бизнеса или бизнес для экологии?

В ходе сессии вице-премьер напомнила, что в стране реализуется национальный проект «Экология», который включает в себя федеральные проекты: «Экономика замкнутого цикла и «Генеральная уборка».

В частности, к созданию проекта «Генеральная уборка», по ее словам, подтолкнули проблемы «Усолья-Сибирского» и затопленные корабли на Дальнем Востоке.

«Это была нормальность, в которой живут люди, и к которой все привыкли. Мы эту ситуацию поломали, и назад дороги нет», — сказала вице-премьер.

Виктория Абрамченко подчеркнула, что за два последних года поменялось отношение к экологии и у профильных органов власти, и у бизнеса. Она призвала продолжить совместную работу: «Это двустороннее движение, как со стороны государства, так и со стороны бизнеса».