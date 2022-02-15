Абрамченко: на тушение пожаров выделят в 2,5 больше денег в 2022 году

Правительство выделит 14,2 миллиарда рублей на борьбу с лесными пожарами в 2022 году. Объем ежегодных субвенций из федерального бюджета увеличат в 2,4 раза, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании, посвященном подготовке к пожароопасному сезону в лесах.

«Залогом успеха в борьбе с ландшафтным пожаром является его тушение в первые сутки. Это значит, что система обнаружения пожаров должна работать быстрее и эффективнее. Применение сил и средств должно происходить по четкому алгоритму и без сбоев. А самих сил и средств должно быть достаточно. Именно для этого Президентом принято решение об увеличении с текущего года в 2,4 раза ежегодного объема субвенций из федерального бюджета на охрану лесов от пожаров (с шести миллиардов до 14,2 миллиарда рублей)», — сообщила Абрамченко.

По ее словам, с увеличением финансирования в 2,4 раза площадь лесных пожаров может сократиться вдвое. Чтобы закрепить юридически ответственность за результат, президент поручил правительству в марте определить целевые показатели для каждого региона по сокращению лесных пожаров и в целом по России. По словам Абрамченко, губернаторы будут лично отвечать за достижение показателей.

Из федерального бюджета также выделят более двух миллиардов рублей на закупку семи тысяч единиц техники и оборудования. В первую очередь будут оснащать наиболее горимые регионы. Сейчас обеспеченность субъектов необходимой техникой составляет почти 93%. Всего в рамках нацпроекта «Экология» за счет средств бюджета закуплено более 43 тысяч единиц лесопожарной техники и оборудования.