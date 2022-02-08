Абрамченко: на экологические научные решения выделят 5,9 млрд рублей

Правительство подготовило Федеральную научно-техническую программу в области экологического развития России и климатических изменений на период до 2030 года, на реализацию которой из федерального бюджета выделят 5,9 млрд рублей на ближайшие три года, сообщила заместитель Председателя Правительства Виктория Абрамченко.

«Программа направлена на создание наукоемких технологических решений в сфере экологической безопасности, улучшения состояния окружающей среды, изучение климата и механизмов адаптации к его изменениям», — рассказала вице-премьер.

Ключевые направления программы — проблема парниковых газов и устойчивое социально-экономическое развитие страны с учетом низкого уровня выбросов. Предполагается, что будут выработаны технологические решения для исследования источников эмиссии и поглотителей парниковых газов, а также меры по уменьшения их воздействия на окружающую среду.

«Реализация программы придаст стимул развитию научных и образовательных центров, объектов инфраструктуры для исследований и разработок. Она будет содействовать появлению изобретений, претендующих на получение международных патентов, и наукоемких технологий с подтвержденными результатами в сфере экологического развития», — говорит Виктория Абрамченко.

В итоге будут созданы системы мониторинга парниковых газов, в том числе система мониторинга «черного углерода» в атмосферном воздухе, экономико-математические модели для прогнозирования изменений климата и управления связанного с этим рисками. Предстоит также разработать собственные и апробировать мировые методики определения эффективных низкоуглеродных технологий в отраслях экономики, а также технологий поглощения парниковых газов. Также программа нацелена на создание технологий по увеличению поглощающей способности лесных и болотных экологических систем.

По словам вице-премьера, Россия получит собственную научную и методическую базу, что позволит не только лучше понимать происходящие изменения окружающей среды и предвидеть возможные для экономики регионов и их жителей риски, но и эффективно их снижать. Также наработанные методики позволят объективно оценивать ситуацию и проводить взвешенную национальную политику в контексте мировой борьбы с углеродными выбросами.