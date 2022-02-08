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    08 февраля 2022, 20:00

    Абрамченко: на экологические научные решения выделят 5,9 млрд рублей

    Редакция сайта 360°

    Правительство подготовило  Федеральную научно-техническую программу в области экологического развития России и климатических изменений на период до 2030 года, на реализацию которой из федерального бюджета выделят 5,9 млрд рублей на ближайшие три года, сообщила заместитель Председателя Правительства Виктория Абрамченко.

    Абрамченко: на экологические научные решения выделят 5,9 млрд рублей

    «Программа направлена на создание наукоемких технологических решений в сфере экологической безопасности, улучшения состояния окружающей среды, изучение климата и механизмов адаптации к его изменениям», — рассказала вице-премьер.

    Ключевые направления программы — проблема парниковых газов и устойчивое социально-экономическое развитие страны с учетом низкого уровня выбросов. Предполагается, что будут выработаны технологические решения для исследования источников эмиссии и поглотителей парниковых газов, а также меры по уменьшения их воздействия на окружающую среду.

    «Реализация программы придаст стимул развитию научных и образовательных центров, объектов инфраструктуры для исследований и разработок. Она будет содействовать появлению изобретений, претендующих на получение международных патентов, и наукоемких технологий с подтвержденными результатами в сфере экологического развития», — говорит Виктория Абрамченко.

    В итоге будут созданы системы мониторинга парниковых газов, в том числе система мониторинга «черного углерода» в атмосферном воздухе, экономико-математические модели для прогнозирования изменений климата и управления связанного с этим рисками. Предстоит также разработать собственные и апробировать мировые методики определения эффективных низкоуглеродных технологий в отраслях экономики, а также технологий поглощения парниковых газов. Также программа нацелена на создание технологий по увеличению поглощающей способности лесных и болотных экологических систем.

    По словам вице-премьера, Россия получит собственную научную и методическую базу, что позволит не только лучше понимать происходящие изменения окружающей среды и предвидеть возможные для экономики регионов и их жителей риски, но и эффективно их снижать. Также наработанные методики позволят объективно оценивать ситуацию и проводить взвешенную национальную политику в контексте мировой борьбы с углеродными выбросами.