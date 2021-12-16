Абрамченко: мусор начнут вывозить за пределы экологической зоны Байкала

Из населенных пунктов, расположенных на Байкале, начнут вывозить мусор за их пределы. Как сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко, это станет одной из мер, которая спасет Байкал от попадания в список объектов ЮНЕСКО, которые находятся под угрозой.

«Мы договорились, что на Байкале, в пределах центральной экологической зоны больше не будет мусора. Населенные пункты, которые располагаются тут, безусловно будут дальше жить и развиваться, но вот мусор, который будет производиться там в результате деятельности этих населенных пунктов, он будет вывозиться за пределы», — сказала Абрамченко по итогам совещания в Иркутской области.

Совещание посвятили подготовке к мониторинговой миссии ЮНЕСКО, которая состоится в следующем году. По ее словам, также договорились о конкретных локациях строительства будущих больших комплексных объектов по обращению с отходами.

На повестке обсудили комплексное развитие населенных пунктов, которые примыкают непосредственно к Байкалу. Будут работать над вопросом очистных сооружений, чтобы они были централизованными.

Вице-премьер напомнила о ситуации вокруг Байкальского целлюлозно-бумажного комбината: «БЦБК — это действительно тяжелое наследие в непосредственной близости от Байкала, всего в нескольких сотнях метров расположен этот объект. Вы знаете, что я в ручном режиме веду штаб фактически по ликвидации накопленного вреда. Что уже удалось сделать? У нас выбран единственный исполнитель — это надежная наша государственная корпорация „Росатом“, которая в обязательном порядке сделает все качественно и хорошо».

Завершился первый этап ликвидации: чтобы не допустить перелив с карт-накопителей в Байкал, были построены локальные очистные сооружения. По данным Росприроднадзора и Роспотребнадзора, вода после них даже чище, чем та, что выходит с городских очистных. Кроме того, было понижены и очищены надшламовые воды, исключены риски разрушения дамб гидротехнических сооружений и залпового загрязнения озера. Таким образом было предотвращено ухудшение экологической ситуации

Весной 2022 года будет завершено проектирование, различные экспертизы, включая экологическую. Затем начнется работа по проекту ликвидации накопленного вреда.

Также ученые закончат в 2023 году трехлетние исследования о понижении уровня воды в Байкале. Академия наук даст разъяснения, каким должен быть акт, регулирующий установление уровня воды в Байкале.