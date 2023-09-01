Экология 01 сентября 2023, 09:11 Абрамченко: мероприятия по экопросвещению пройдут в школах в новом учебном году РИА «Новости»

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В рамках внеурочных занятий «Разговоры о важном» будет предусмотрено изучение темы, посвященной экологии и заботе об окружающей среде, сообщила заместитель председателя Правительства Виктория Абрамченко.

По ее словам, экологическое образование и просвещение является неотъемлемой частью формирования экологического мировоззрения и экологической культуры, понимания важности сохранения окружающей среды для будущих поколений.

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«В системе общего образования сегодня не предусмотрен отдельный урок „Экология“, однако через другие курсы, дополнительные занятия и новые интерактивные уроки, экскурсии, волонтерские инициативы и проекты бизнеса создаются условия для формирования бережного отношения к природе и здоровых экологических привычек с раннего детства», — отметила вице-премьер.

В прошлом учебном году, как отметила Виктория Абрамченко, тематическое занятие «День Земли» прошло с использованием интерактивного курса для учеников 1–11-х классов «Зеленая школа», разработанного ППК «Российский экологический оператор». Курс направлен на воспитание осознанного потребления, грамотного обращения с отходами и бережливого природопользования.

Вице-премьер отметила, особую роль в экологическом воспитании играют волонтерские движения, а также инициативы со стороны бизнеса. Например, в прошлом учебном году прошли более 50 экскурсий на объекты инфраструктуры обращения с отходами в 17 регионах страны, участниками которых стали более 2,5 тысячи человек.

А для повышения экологической грамотности и знаний в сфере экономики замкнутого цикла и переработки отходов в рамках Всероссийской акции по сбору вторичного сырья «Миллион-Родине!» проводились экопросветительские уроки для школьников и студентов. За два сезона акции в 78 регионах страны прошло 1289 экологических мероприятий, участниками которых стали более 178 тысяч человек.

Кроме того, она напомнила, что в 2022 году была принята концепция экологического образования для школ, а также обновились федеральные государственные образовательные стандарты. В документы, определяющие форматы и подходы к обучению, вошли такие темы, как бережное отношение к природе, осознание глобального характера экологических проблем и активное неприятие действий, которые наносят вред окружающей среде.